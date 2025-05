L’omicidio di Sara | indagata anche l’amica

L'omicidio di Sara Centelleghe, la giovane trovata morta a Costa Volpino, si arricchisce di nuovi sviluppi. La procura dei minorenni di Brescia ha avviato indagini anche su un'amica della vittima, accusata di spaccio e favoreggiamento. La diciassettenne, difesa dall'avvocato Michele Cesari, è stata interrogata dai carabinieri di via del...

L’amica di Sara Centelleghe, la diciottenne uccisa a Costa Volpino, è indagata dalla procura dei minorenni di Brescia che ha aperto un fascicolo per spaccio e favoreggiamento. La diciassettenne, assistita dall’avvocato Michele Cesari, è stata sentita al comando provinciale dei carabinieri di via delle Valli. Ha detto che lei con l’ omicidio non c’entra nulla e ha aggiunto di fare uso di hashish e cocaina. Aveva nascosto agli inquirenti la presenza della droga perché non voleva che ne venissero a conoscenza i genitori. La ragazza ha raccontato che il giorno dell’omicidio un conoscente comune suo e di Jashandeep Badhan, 19 anni, indiano, in carcere a Pavia, reo confesso dell’omicidio di Sara Centelleghe (nella foto), le aveva ceduto 65 grammi di hascisc. Badhan era venuto a saperlo e, siccome aveva assunto un mix di cocaina, eroina e cortisone, "aveva bisogno del fumo per calmarsi", come ha spiegato al pm Golluccio che ne ha chiesto il rinvio a giudizio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio di Sara: indagata anche l’amica

