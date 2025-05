L’odissea dell’istituto Massaua Festa nella scuola che non c’è | Noi siamo ancora qui Le ruspe no

Festa di fine anno scolastico nella scuola che non c’è, “second edition“. Si erano dati appuntamento anche l’anno scorso i genitori della primaria Massaua, si ritroveranno questa mattina, nel terreno di via Strozzi per poi raggiungere l’oratorio di don Orione. "Perché in questa via dovrebbe sorgere la nuova scuola – sottolineano – a maggio dell’anno scorso avevamo la speranza che, finalmente, si potesse sbloccare la situazione ma a oggi non è iniziato alcuno scavo, neanche quello della bonifica dell’area". E così tornano qui, per riaccendere i riflettori sul cantiere, del quale non si vede neppure l’ombra di un escavatore per quella bonifica complicata che ha richiesto più varianti in corso d’opera e una nuova conferenza di servizi. I lavori "dovrebbero partire finalmente alla fine dell’anno (solare)", il condizionale e d’obbligo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

