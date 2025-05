I l programma è già al giro di boa. Quattro puntate in tutto, due sono già andate. Ed è tempo di primi bilanci e di pagelle per i protagonisti d Sog nando Ballando con le stelle, che nella seconda puntata ha avuto un avvio decisamente rallentato: colpa (o merito) di Jannik Sinner, che ha tenuto incollati i telespettatori a una semifinale al cardiopalma contro Tommy Paul. Un’attesa lunga, ma ripagata: il tennista italiano ha vinto, portando a casa la finale degli Internazionali di Roma. Applausi per lui, meno per l’orario. Lo show, infatti, ha preso il via con oltre un’ora di ritardo, lasciando gli appassionati del ballo in trepidante attesa. Bianca Guaccero regina di “Ballando con le Stelle”: l’annuncio della vincitrice X Leggi anche › La prima puntata di “Sognando Ballando con le Stelle”: Milly Carlucci festeggia 20 anni dello show con un talent tutto nuovo Pagelle Sognando Ballando con le Stelle seconda puntata. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo show di Milly Carlucci entra nel vivo, tra competizione e ospiti d’eccezione. Ma non tutti convincono: ecco promossi e bocciati della serata