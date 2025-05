LIVE Superbike GP Cechia 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu favorito Bulega deve rispondere

Benvenuti alla Diretta Live del GP di Superbike in Cechia 2025! Oggi vedremo Toprak Razgatlioglu, grande favorito sulla pista di Most, mentre il giovane Bulega dovrà lottare nonostante i suoi dolori. Preparatevi per una giornata avvincente e ricca di emozioni! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2025, Bulega in corsa nonostante i dolori. Tra tutti circuiti del mondiale Superbike, Most è certamente una delle più apprezzate da Toprak Razgatlioglu, come dimostrano le 8 vittorie ottenute in passato. Le prove libere di ieri lo confermano con forza anche nel 2025: il fenomeno turco è stato il più veloce sia al mattino che al pomeriggio, con il primo posto della classifica dei tempi della Superbike in 1'31?318. Se c'è una pista che può aiutarlo a recuperare terreno su Nicolò Bulega, è proprio questa. L'italiano ha iniziato il weekend nel modo peggiore possibile. Un violento highside in FP1 ha fatto spaventare tutti per la sua incolumità fisica, risultando alla fine solo in un paio di grosse contusioni ancora dolorose.

