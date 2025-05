LIVE Paolini-Gauff WTA Roma 2025 in DIRETTA | caccia ad un trofeo che all’Italia manca da 40 anni!

Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Internazionali d'Italia 2025! Oggi assistiamo alla sfida per il titolo del singolare femminile tra la toscana Jasmine Paolini e l'americana Coco Gauff. Un trofeo che l'Italia attende da 40 anni, ora è in palio! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di verdetti agli Internazionali d'Italia 2025: si assegna il titolo del singolare femminile. A contenderselo la toscana Jasmine PAOLINI e l'americana Coco GAUFF. Una giocatrice italiana torna a giocare una finale al Foro Italico di Roma 10 anni dopo Sara Errani, nel 2014, romagnola che giocherà la finale di doppio proprio con Paolini nella giornata di domani. Oggi però occhi puntati su Jasmine Paolini, che ha l'occasione della vita di imporsi nel torneo che da bambina ha sempre sognato di giocare e vincere un giorno. La n.5 del mondo virtuale arriva a questo ultimo atto dopo un percorso palpitante e carichissimo di emozioni sparse tra singolo e doppio. In singolare si è trovata a un passo dal baratro contro Diana Shnaider in quarti di finale, nel secondo set era sotto 0-4 e pareva essere praticamente eliminata.

