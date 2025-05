CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus vuole il secondo titolo. Siamo arrivati alla finale tra Juventus Women-Roma Femminile di Coppa Italia che si svolger√† questa sera a Como. Ultimo match di una stagione lunga e intensa che ha visto le due rose conquistare gli altri due tornei in palio. La Juventus lo scudetto vincendo il campionato e la Roma la Supercoppa Italiana. Il match come detto si svolger√† allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como ed √® previsto un pubblico delle grandi occasioni. La Juventus √® reduce dalla festa scudetto all‚ÄôAllianz Stadium e vogliono finire la stagione con un doppio trofeo gi√† riuscito in precedenza nella annata 201819. 🔗Leggi su Oasport.it

LIVE Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025 in DIRETTA: bianconere per la doppietta