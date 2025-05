LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tappone appenninico con il Sassotetto Possibili colpi di mano

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2025! Oggi affrontiamo un impegnativo tappone appenninico, con i suoi 197 km da Giulianova a Castelraimondo, caratterizzato da salite e discese insidiose. Preparati per possibili colpi di mano in corsa! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e seguire la classifica generale.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2025. Dopo l'antipasto di ieri arriva un tappone appenninico ricco di insidie. 197 km da Giulianova a Castelraimondo su e giù tra Abruzzo e Marche che metteranno nuovamente alla prova i big della classifica generale a 24 ore dal primo arrivo in salita della corsa rosa. Pronti, via e subito un tratto in leggera ascesa di circa 20 km. Dopo 50 km spazio al traguardo volante di Raccafluvione seguito dal primo GPM di giornata, ovvero la salita di Croce di Casale (7,7 km al 4.6% di pendenza media). Il gruppo transiterà poi al secondo ed ultimo sprint intermedio situato a Sarnano, preludio alla scalata di Sassoletto. L'ascesa più dura di giornata misura 13,1 km ed offre una pendenza media del 7.

