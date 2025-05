LIVE F1 GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | la Ferrari cerca risposte tra FP3 e qualifiche

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025! Oggi, la Ferrari cerca risposte cruciali tra le FP3 e le qualifiche. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su questo emozionante weekend di Formula Uno ad Imola. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio dell’Emilia-Romagna in programma ad Imola, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Il primo weekend europeo della stagione entra nel vivo con la seconda giornata d’attività, in cui le squadre saranno chiamate a ultimare i preparativi per le qualifiche, fondamentali sul circuito del Santerno anche in ottica gara. McLaren parte nuovamente favorita per la conquista della pole position. Lando Norris e Oscar Piastri si presentano da favoriti su un circuito che, sulla carta, può esaltare le caratteristiche della MCL39. Mai da sottovalutare Max Verstappen: il campione del mondo in carica si è trovato sempre a suo agio sul tracciato imolese, su cui ha conquistato tre vittorie nelle ultime tre edizioni disputate. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte tra FP3 e qualifiche

Cosa riportano altre fonti

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte tra FP3 e qualifiche

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio ...

F1 oggi in tv, GP GP Emilia-Romagna 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Secondo oasport.it: Oggi, sabato 17 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP dell'Emilia-Romagna, settimo round del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di ...

F1 LIVE GP Imola, segui le sessioni del venerdì in diretta

Lo riporta autosprint.corrieredellosport.it: IMOLA (ITALIA) Dopo i primi 6 GP in Australia, Asia e Nord America, la Formula 1 torna finalmente in Europa per il GP dell'Emilia-Romagna, gara di casa della Ferrari e, da quest'anno, di Andrea Kimi A ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma Udinese : formazioni ufficiali e risultato streaming diretta live della partita di Serie A

Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con Dzeko in panchina. Pellegrini torna alle spalle dell'attaccante con Mkhitaryan.