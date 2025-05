Lite finita in omicidio | Luca De Bonis ha inferto all’amico Manuel Millefanti una coltellata per uccidere

Oltrona San Mamete (Como) – “ La coltellata sferrata al petto di Manuel Millefanti non poteva non recare la volontà di poterlo uccidere, e l’accettazione di tale evento”. Su questa considerazione, si basa la decisione del Gup di Como Walter Lietti, di condannare per omicidio volontario Luca De Bonis, escludendo la possibilità che la morte dell’amico Manuel Millefanti, con cui aveva tra scorso la serata, fosse da qualificare come un evento preterintenzionale. La vittima, 43 anni di Oltrona, era stata raggiunta da una coltellata al cuore il 22 gennaio dello scorso anno, all’interno della sua casa di via Marconi 4. A ferirlo a morte dopo una discussione era stato il suo amico Luca De Bonis, 35 anni di Appiano Gentile, arrestato poche ore dopo l’omicidio, e condannato a 16 anni d i reclusione il 29 gennaio, con rito abbreviato. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

