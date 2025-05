"Le aziende sanitarie toscane trattano gli accordi sindacali come fossero carta straccia e non fanno sapere come utilizzano soldi utili allo smaltimento delle liste d’attesa. O cambiano atteggiamento o le portiamo in tribunale". Non usa mezzi termini il segretario regionale di Anaao Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri italiano, nell’annunciare il "D-Day". L’associazione ha infatti lanciato una campagna nazionale di denuncia contro le Aziende sanitarie dopo aver accertato "molteplici violazioni su tutto il territorio nazionale". Dalla rilevazione del sindacato emerge come una cinquantina di Asl "risultino inadempienti nell’applicare gli strumenti legislativi e contrattuali per garantire le migliori condizioni di lavoro possibili ai dirigenti medici e sanitari". Una serie di diffide a tappeto e conseguenti denunce che non hanno risparmiato neanche la Asl Nord Ovest (Atno) e l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup), accusate di non rispondere - o farlo parzialmente - sulla destinazione di somme che potrebbero contribuire a smaltire le liste d’attesa e garantire la formazione dei professionisti migliorando dunque i servizi. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liste d’attesa Medici Anaao diffidano Asl e Aoup