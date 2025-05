L' introvabile Messina Denaro e i suoi complici | scoperti anche grazie all' intelligenza artificiale

L'introvabile Matteo Messina Denaro e i suoi complici sono stati infine scoperti grazie all'intelligenza artificiale. Questa tecnologia ha rivoluzionato le indagini, consentendo agli investigatori di analizzare rapidamente le immagini delle telecamere di sorveglianza e di identificare la rete di favoreggiatori che hanno protetto la sua latitanza. Un passo decisivo nella lotta contro la mafia.

L'intelligenza artificiale ha contribuito alle indagini sulla rete di favoreggiatori che hanno protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Grazie all'IA gli investigatori hanno potuto selezionare in tempi decisamente più brevi le immagini delle telecamere, che erano state piazzate nel. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'introvabile Messina Denaro e i suoi complici: scoperti anche grazie all'intelligenza artificiale

