L’Inter piazza il primo colpo da 20 milioni | Inzaghi accontentato in un ruolo nevralgico

L'Inter dà il via alla sua campagna acquisti con un colpo da 20 milioni, soddisfacendo le richieste di Simone Inzaghi per un ruolo cruciale nel suo schema di gioco. Il club nerazzurro è pronto a rinforzare la rosa, puntando su un innesto che promette di avere un impatto significativo nella prossima stagione.

Il club nerazzurro è pronto a piazzare un grande acquisto: affare da 20 milioni e Simone Inzaghi accontentato in un ruolo fondamentale per il suo gioco L’Inter piazza il primo colpo da 20 milioni: Inzaghi accontentato in un ruolo nevralgico (Ansa Foto) – SerieAnews Si può rinforzare una rosa che a due giornate dal termine del campionato è in lotta per lo scudetto ed è in finale di Champions League? Se questa domanda fosse rivolta a Simone Inzaghi, beh, il tecnico nerazzurro non avrebbe certo dubbi a riguardo. Assolutamente sì, anzi secondo l’allenatore questa rosa addirittura necessiterebbe di rinforzi. Ecco quindi che Marotta ed Ausilio hanno incamerato le richieste dell’allenatore e si sono mossi sul mercato alla ricerca di quei profili che potessero accontentare Inzaghi. D’altronde la guida tecnica è stata più che chiara: vuole che la rosa venga potenziata altrimenti potrebbe anche ritenere chiusa la sua esperienza in nerazzurro. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - L’Inter piazza il primo colpo da 20 milioni: Inzaghi accontentato in un ruolo nevralgico

