L’ingresso al nido non è per tutti Oltre cento bimbi in lista d’attesa

L'ingresso al nido rappresenta una sfida per molti genitori, con oltre 112 bambini in lista d'attesa per il prossimo anno educativo. Le graduatorie delle domande di iscrizione, disponibili online, evidenziano la crescente difficoltà nell'accesso ai servizi per la prima infanzia comunale. Una situazione che mette a confronto necessità familiari e disponibilità di posti.

Sono 112 i bambini che finiranno in lista d’attesa per l’accesso ai servizi per la prima infanzia comunale per il prossimo anno educativo. Le domande di iscrizione giunte nei termini, come mostrano le graduatorie consultabili online all’indirizzo https:www.comune.sesto-fiorentino.fi.itnidi2526, sono 272 a fronte di 160 posti assegnabili (29 Piccolissimi, 37 Piccoli, 94 MedioGrandi). Nonostante l’apertura del nuovo nido Mattei nel gennaio scorso, dunque, l’ingresso al nido per molti resta una chimera. Da settembre, fra l’altro, sono previste novità: dopo la sperimentazione in alcuni nidi l’anno scorso, infatti, l’ambientamento si svolgerà in modalità partecipata in tutte le strutture con almeno tre giorni di presenza da parte del genitore o altra figura di riferimento, tendenzialmente con orario 9-12, a cui seguiranno due settimane di stabilizzazione del bambino nel nuovo ambiente fino al raggiungimento dell’orario completo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ingresso al nido non è per tutti. Oltre cento bimbi in lista d’attesa

