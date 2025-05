l incompatibilità di meloni con la nuova alleanza democratica europea

Forse offesa, certo umiliata. Giorgia Meloni è ancora una volta out, fuori. Espulsa come un giocatore falloso, indegno di stare in campo. Anzi, in campo non è entrata proprio. Né nella Basilica di San Pietro il giorno dei funerali di Francesco, né sul treno che portava i leader democratici a Kyjiv. E nemmeno ieri a Tirana, al vertice della Comunità Politica Europea, dove a farle i salamelecchi è stato solo un patetico Edi Rama – giacca, cravatta e scarpe da ginnastica – ad accoglierla in ginocchio. Una scena da Terzo Mondo. Poi lei ha imbastito una chiacchiera a più voci con Volodymyr Zelensky, dopo aver allertato il Tg1 per immortalare una scena che non passerà alla storia; quindi ha fatto dei bilaterali, non tutti esattamente decisivi (certo Erdogan, ma anche Svizzera e Cipro). A vertice finito è cominciata la politica ed è finita lei, ormai incompatibile con le grandi democrazie europee guidate da Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer, con il polacco Donald Tusk, e naturalmente Zelensky. 🔗Leggi su Linkiesta.it

