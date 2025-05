L' incendio che ha distrutto tre autocompattatori | il fuoco è stato appiccato da una persona incappucciata

Un grave atto di vandalismo ha colpito la comunità, con un incendio doloso che ha distrutto tre autocompattatori delle ditte Seap-Iseda, impegnate nella raccolta dei rifiuti, comprese le isole Pelagie. L'aggressore, coperto da un cappuccio, ha agito sotto l'oscurità, creando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. A distanza di alcuni giorni da...

È doloso. L'incendio che ha devastato tre autocompattatori, delle ditte Seap-Iseda che si occupano della raccolta dei rifiuti anche sulle isole Pelagie, è stato appiccato. E lo ha fatto una persona che ha agito non rendendosi riconoscibile perché incappucciata. A distanza di alcuni giorni da. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'incendio che ha distrutto tre autocompattatori: il fuoco è stato appiccato da una persona incappucciata

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spaventoso incendio divampa in un’autofficina: distrutte auto, moto e camper

quicosenza.it scrive: Difficili le operazioni di spegnimento. L'edificio interessato, composto da due livelli in parte adibito ad attività di verniciatura, conteneva diversa attrezzatura professionale ...

Spaventoso incendio devasta un'officina a Joppolo: in fiamme mezzi e attrezzature

Come scrive msn.com: Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore con 12 unità dei vigili del fuoco ...

Incendio appiccato da persone incappucciate: raid o conseguenza di un furto

Segnala msn.com: Mentre i vigili del fuoco proseguono l'intervento di spegnimento del vasto incendio divampato a Barra, in via Volpicella, che ha distrutto tre magazzini la polizia indaga sulle cause del rogo. Nelle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gigi Proietti, Renzo Arbore : ? stato il pi? eclettico artista della sua generazione

Ci sono dei personaggi che non sono dei semplici attori o intrattenitori o registi o cantanti o umoristi, ma sono degli autentici pilastri dello spettacolo.