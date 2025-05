L’incanto dell’Ornitologia tra storia musica natura e spettacolo

Scopri l'incanto dell'ornitologia in un evento unico a Cellino San Marco! Domenica 18 maggio, l'associazione Ornitologica Fenice, con il patrocinio del Comune, porterà in piazza Padre Pio un'esperienza coinvolgente che unisce storia, musica, natura e spettacolo. Un'occasione imperdibile per celebrare la bellezza degli uccelli e il legame con l'uomo.

