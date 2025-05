R oma, 12 Mag. – Il coaching esperienziale mediato dai cavalli, conosciuto come horse assisted coaching, sta emergendo come una metodologia efficace e innovativa per migliorare le competenze di leadership e la gestione del team. Questo approccio, che si distingue dalle tradizionali tecniche si basa sull’interazione diretta con i cavalli per sviluppare qualitĂ come fiducia, empatia e capacitĂ decisionale. Valentina Casonato, pioniera di questo metodo in Italia, afferma: “L’ horse assisted coaching permette ai manager di sperimentare un equilibrio tra capacitĂ decisionale ed empatia, capacitĂ essenziali per la gestione efficace di un team”. A lezione di management dai cavalli. L’Horse assisted coaching non solo migliora le dinamiche relazionali di gruppo, ma ha anche dimostrato di avere un effetto preventivo sul burnout, immergendo i partecipanti in un ambiente di autenticitĂ e benessere. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'horse coaching sarebbe una nuova strategia di coaching manageriale per migliorare le competenze di leadership e assicurare migliori risultati in azienda