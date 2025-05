Lezione di legalità Salvatore Borsellino all’Isis Bernocchi | Studiate sempre

"A distanza di trent’anni non riesco a ottenere la verità e la giustizia per cui ho combattuto tutta la mia vita". È anche partendo da questa considerazione che Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, il magistrato siciliano ucciso da Cosa Nostra nell’attentato del 19 luglio 1992, ha affrontato il dialogo con i ragazzi dell’Istituto Bernocchi nel corso di una conferenza organizzata con la collaborazione di Carabinieri di Legnano e tenutasi in Sala Ratti. Borsellino ha affidato agli studenti il ricordo del fratello Paolo in un incontro organizzato nell’ambito delle attività di educazione alla legalità per le classi quarte dell’Isis Bernocchi in collaborazione con Carabinieri di Legnano, associazione Su la Testa, Movimento Agende Rosse, Fondazione Heal, e Motoclub SS33 Sempione. Borsellino si è soffermato sul lavoro del fratello e di Giovanni Falcone, che ha definito una volta di più "il vero fratello di Paolo". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

