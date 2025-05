L’evento Viaggio nel mondo dell’apicoltura

Scopri il dolce mondo dell'apicoltura con "Mielerie Aperte", l'evento che celebra le api e i loro preziosi prodotti. Domani al Pungiglione di Boceda, nel Comune di Mulazzo, unisciti a noi per una giornata ricca di incontri, attività e assaggi. Non perdere l'occasione di esplorare oltre 200 eventi dedicati alle migliori aziende apistiche!

A tutto miele, domani, per l’evento ‘ Mielerie Aperte ’. Una giornata interamente dedicata ad api, apicoltura e prodotti dell’alveare, al Pungiglione di Boceda, nel Comune di Mulazzo. È la terza occasione targata Mielerie Aperte, il progetto avviato, con oltre 200 eventi, tra le migliori aziende apistiche italiane. Si tratta di un programma nazionale per la valorizzazione della filiera apistica con l’incontro diretto tra consumatore e produttore durante iniziative, eventi e itinerari di tipo esperienziale, in un network di professionisti, realtà, aziende, uniti dalla stessa volontà. Voluto dall’ Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani, UNAAPI, con enti e aziende tra cui Arpat e Toscana Miele, il progetto è finanziato dall’Unione Europea e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’evento Viaggio nel mondo dell’apicoltura

Approfondimenti da altre fonti

