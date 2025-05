levane baciata ancora dalla fortuna vinti 82mila euro al superenalotto

Levane baciata ancora una volta dalla dea bendata. Per la precisione la sua principale tabaccheria di riferimento, quella situata in Piazza del Secco, che ha visto premiare a distanza di un anno un altro fortunato vincitore. Il 25 aprile del 2024 fu un "Gratta e Vinci" da 100 mila euro a far felice una persona del posto, il colpo di fortuna stavolta arriva dal Superenalotto con un "5" centrato dal valore di oltre 82 mila euro grazie a una schedina da pochi euro investiti. Nel concorso del 15 maggio giusto due "5" sono usciti, uno come detto in Valdarno e l’altro a Roma in attesa di poter mettere le mani sul jackpot salito a 33 milioni di euro. Non può che sprizzare gioia la titolare della ricevitoria, la signora Manuela Mealli che ha così commentato l’ennesima vincita che ha portato alla ribalta il suo esercizio: "In due anni che lo gestisco - afferma - ho avuto la soddisfazione di vedere vincere 100 mila euro con un gratta e vinci il 25 aprile del 2024 a una persona del posto e ora questa importante cifra che di sicuro farĂ felice questo ignaro vincitore. 🔗Leggi su Lanazione.it

