Leonardo Fiaschi | “Audiscion? I veri ascolti oggi si misurano sui social Monica Setta deve ridere di più”

Leonardo Fiaschi, il talentuoso imitatore protagonista di "Audiscion" su Rai 2, spiega come oggi il successo si misuri più sui social che sugli ascolti tradizionali. Con riferimenti a Giulia Vecchio e a Monica Setta, Fiaschi affronta il ruolo dell'umorismo nel suo lavoro, condividendo anche opinioni sul nuovo Papa.

L'imitatore protagonista di "Audiscion" su Rai 2: "Gli ascolti? Oggi si misura il successo con i social. La mia clip di Schettini ha fatto mezzo milione di visualizzazioni". Poi lancia un messaggio a Giulia Vecchio: "Deve farla ancora più cattiva e Monica Setta deve riderne di più". E sul nuovo Papa: "Ce l'ho già, ma non lo propongo ancora: si offenderebbero tutti" 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Leonardo Fiaschi: “Audiscion? I veri ascolti oggi si misurano sui social. Monica Setta deve ridere di più”

