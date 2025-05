di Carlo Casini Via di Legnaia riqualificata? Macché, obiettano residenti e commercianti. Vero, la ricostruenda scuola Ghiberti sarà più efficiente e sostenibile e i marciapiedi sono più comodi per i pedoni. Eccoci all’acqua. Perché marciapiedi più larghi vuol dire via i parcheggi: d’altra parte l’antica via che dà nome al rione la percorrevano i boscaioli verso le colline di Scandicci (dal latino ‘scandere’, salire appunto) che portavano la legna ai fiorentini, ed era pensata per i carretti, non per bus e suv. E la drastica scelta di colpire nel cuore del crocevia commerciale – quello con via Pisana e via di Sant’Angelo – da cui il paese si era originato scatena le proteste. "Non capisco a cosa serve allargare lungo la Ghiberti quando il punto più brutto è al dazio, dove è stata tolta la piazzetta pedonale per fare un parcheggio privato anni fa – ricorda Lara Zenoni di Acconciature Roberta di via Sant’Angelo –. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Legnaia chiede aiuto: "Bene la nuova scuola ma pochi posti auto. E i clienti spariscono"