Lecce il nuovo questore e le priorità | Movida sicura? Si può

Lecce accoglie il nuovo questore, impegnato a garantire una movida sicura. Tra le sue priorità ci sono prevenzione e presenza attiva nei territori, attenzione ai giovani e un dialogo costante con gli imprenditori per gestire al meglio il turismo nel Salento. Essenziale, infine, è la collaborazione tra le diverse forze in campo per un ambiente sereno e vibrante.

🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, il nuovo questore e le priorità: «Movida sicura? Si può»

