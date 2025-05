Lecce Aldo Serena consiglia Kristovic alla Serie A | Prima punta completa lo consiglio a questi cinque club

Lecce, Aldo Serena promuove Nikola Krstovic alla Serie A come prima punta completa, consigliandolo a cinque club interessati. Con 12 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Italia, il giovane talento potrebbe diventare un protagonista dell'imminente calciomercato, lasciando un segno significativo nel futuro del Lecce. Una benedizione per chi lo acquisterĂ .

Autore di 12 gol e 3 assist fra campionato e Coppa Italia, Nikola Krstovic potrebbe inevitabilmente essere tra i protagonisti del prossimo calciomercato del Lecce, in uscita. Una benedizioni alle doti dell'attaccante montenegrino, è arrivata anche da Aldo Serena.

Aldo Serena innamorato di Krstovic: “Lo consiglio a quattro squadre di A”

Segnala calciolecce.it: Mentre in casa Lecce si pensa soltanto a come poter evitare una retrocessione che sarebbe certo amarissima, altrove si guarda in casa giallorossa anche in ottica calciomercato. E c’è chi, da grande ex ...

Aldo Serena, consigli alle big: "Krstovic prima punta completa"

Secondo pianetalecce.it: Nikola Krstovic si candida a diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo del Lecce. L'attaccante montenegrino, attualmente (quasi) unico protagonista offensivo della compagine salentina, ...

