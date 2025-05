"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 17 maggio 2025. Ariete Quando prevale il lato polemico del vostro carattere, non accettate critiche e consigli, così nascono nuovi problemi nel lavoro e nei rapporti stretti. Il sabato forse vi salva dalle polemiche, ma se non siete in relax o in viaggio, dovete fare di tutto per tenere a freno l'ira, che non è certo d'aiuto per gli affari. Nella salute, i punti deboli sono fegato, stomaco, reni. Nonostante tutto, l'amore vive e respira con voi. Toro Figli delle stelle, che riservano a voi le possibilità migliori nel campo degli affari. Non sappiamo se avrete tutti la possibilità di sfruttare l'influsso Mercurio-Luna, però conosciamo il vostro senso e gusto per il guadagno, troverete qualcosa di interessante. 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 17 maggio