le opere del collettivo tra me nelle gallerie scavate nella grigna

Scoprire l'arte nel cuore della terra: il collettivo Tra.Me presenta una mostra unica nella miniera di Cortabbio a Primaluna. I talenti di Jacopo Ghislanzoni, Elisa Frigerio, Sergio Kafke, Marta Dell’Oro e Giada Castelnuovo si intrecciano in uno spazio suggestivo, trasformando la miniera in un palcoscenico per la creatività e l'espressione artistica.

Una mostra in miniera. La propongono gli artisti del collettivo Tra.Me nella miniera di Cortabbio di Primaluna: Jacopo Ghislanzoni, pittore e incisore; Elisa Frigerio, artista botanica; Sergio Kafke, fotografo; Marta Dell'Oro, pittrice e illustratrice; e Giada Castelnuovo, fotografa e orafa. La mostra aprirĂ sabato 24 maggio e resterĂ aperta fino a domenica 19 ottobre: 144 giorni, come i 144 anni di operativitĂ della miniera, aperta nella seconda metĂ dell'800. Nei 1000 metri di gallerie che si sviluppano nelle viscere della Grigna, sarĂ possibile ammirare le meraviglie della natura e le opere dell'intelletto. La mostra si intitola Rimuovere. "Le diverse opere, al termine dei 144 giorni, saranno "realmente compiute" – spiegano gli artisti – perchĂ© intaccate dagli agenti naturali, acqua, umiditĂ , ferro, presenti nella montagna: la miniera è parte attiva del processo creativo".

