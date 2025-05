Le figlie sono grandi Tornare al lavoro? Un nuovo inizio

Cara Caterina, ti seguo sempre e ti ringrazio per farmi compagnia ogni giorno con il tuo programma La volta buona. Mi chiamo Luisa e ho cinquantaquattro anni. Quando ero giovane lavoravo come receptionist per una grande catena di alberghi: un'esperienza che ho amato e che mi ha fatto conoscere quello che è diventato il mio attuale marito. Era un cliente abituale, molto affascinante, un uomo d'affari fatto e finito. Grazie ai suoi continui viaggi di lavoro abbiamo iniziato a conoscerci. Oggi siamo genitori di due stupende ragazze. Le ho avute quando avevo rispettivamente trentacinque e trentotto anni. Mio marito guadagnava bene, quindi ho potuto scegliere di rimanere a casa a prendermi cura di loro. Lunedì è stato il compleanno del mio vecchio datore di lavoro e, insieme ai ringraziamenti per gli auguri che gli ho fatto, mi ha proposto di tornare a lavorare per lui.

