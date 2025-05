Le donne in campo | Passione e studio Ed è importante fare rete insieme

Dalle testimonianze fino alle esperienze di successo. Così la " leadership al femminile " si inserisce nel grande mosaico di Agrofutura, vero e proprio tassello fondamentale per guardare alle sfide del futuro. Un viaggio che ha saputo trasformare il palco di Palazzo Pepoli in un contenitore di storie, stimoli e nuove occasioni da cogliere. "Le donne sono concrete, determinate, fantasiose e lo dimostrano ogni giorno sul campo – spiega Cecilia Bavera, responsabile Direzione Territoriale Emilia Est-Romagna Bper Banca –. Donne che in molti casi si trovano a conciliare lavoro e famiglia, governando insieme più equilibri. Nella mia carriera professionale ho incontrato tante imprenditrici visionarie che mi hanno trasmesso le loro capacità e proprio per questo è importante contaminare le nuove generazioni con la stessa voglia di fare: è fondamentale essere testimonianza attiva, per coltivare quel desiderio necessario per avviare progetti di imprenditoria e guardare insieme al futuro facendo squadra. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

