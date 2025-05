Le città dei ragazzi in un circo

Nel fantastico universo del circo, i ragazzi si ritrovano come abitanti di una Bauci contemporanea, un luogo invisibile e inaspettato. Qui, tra acrobazie e sogni, si intrecciano storie di incomprensione e meraviglia, simili a quelle raccontate da Calvino. In questo mondo sospeso, le città dei ragazzi si manifestano in un volo di emozioni e colori.

C’è un filo rosso tra “ Le città invisibili ”, il romanzo di Italo Calvino e in particolare quella che lui chiama Bauci, e il mondo dei ragazzi, spesso distanti, incompresi come la città che appena si affaccia fra le nubi; sospesa su trampoli "come gambe di fenicottero" che rimandano a un mondo circense. Così ecco che il filo si concretizza in laboratori che hanno coinvolto studenti delle primarie e delle medie nei Municipi 2 e 9 di Milano: partendo dalla lettura dell’opera di Calvino oltre trecento ragazzi sono diventati protagonisti di uno spettacolo di circo contemporaneo della compagnia Quattrox4, in cui le discipline circensi, dall’acrodanza alla giocoleria, dal "mano a mano" alle scale di equilibrio, s’alternano con il coinvolgimento diretto del giovane pubblico. “ Bauci - Circo delle Città invisibili ”, regìa di Clara Storti, già applaudito al Romaeuropa Festival, sarà dunque in scena fino al 2 giugno al BiG (Borgo intergenerazionale Greco), con 20 repliche tra matinée per le scuole e appuntamenti aperti al pubblico nei fine settimana. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le città dei ragazzi in un circo

