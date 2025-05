Sebbene sia già prevedibile la levata di chi scudi di chi è stato protagonista di esperienze non ottimali, la conferma arriva dai numeri: l’attività dei pronto soccorso dell’ Asst Valtellina e Alto Lario si colloca ai vertici in Lombardia per tempi di attesa e gestione dei pazienti. Nei primi 130 giorni del 2025, i Dea (Dipartimento emergenza e accettazione) di Sondrio e Sondalo, il pronto soccorso di Chiavenna e i punti di primo intervento di Morbegno e Livigno hanno gestito quasi 28mila pazienti, oltre 200 al giorno, con un tempo di attesa medio, fra presa in carico e visita, di 42 minuti, e chiusura della pratica in meno di tre ore, variando tra i circa 60 minuti richiesti per i codici bianchi e le quattro ore per i casi più gravi. Nello specifico, a parte i codici rossi, presi in carico all’arrivo in Pronto soccorso e registrati successivamente, il tempo medio di attesa fra triage (la fase di attribuzione dell’ordine di trattamento in base alla gravità) e visita è di 23 minuti per i codici arancioni, 40 per gli azzurri, 45 per i verdi e 49 per i bianchi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le attese in Pronto soccorso. Solo 42 minuti negli ospedali di Asst Valtellina e Alto Lario