lazzabaretto bando assessore sconfessato

"Il bando per il Lazzaretto sarĂ aperto ai soggetti no-profit, quindi non a scopo di lucro commerciale proprio per garantire in continuitĂ questo spazio com’è stato concepito negli anni ed è giusto che il Comune abbia uno spazio aperto alla progettazione". Era la mattina del 27 febbraio scorso e l’allora neo assessore alla Cultura Marta Paraventi (la Bertini era stata dimessa un mese prima), rispondendo a un’interrogazione in consiglio comunale rilasciò pubblicamente questa dichiarazione. Il video di quell’intervento gira sui social dopo la modifica del bando per la concessione quinquennale di cinema, iniziative culturale e bar al Lazzaretto. Il gruppo consiliare di Ancona del Partito Democratico va all’attacco e annuncia la richiesta di una commissione ad hoc per svolgere un’indagine conoscitiva: "Un fatto gravissimo che non può passare in cavalleria, come maldestramente tenta di fare l’assessore Paraventi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

