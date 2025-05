L’Aurelia Antica diventa palcoscenico

L'Aurelia Antica si trasforma in un palcoscenico unico per "Aurelia in Musica". Oggi, a partire dalle 16, giovani talenti dell'Istituto comunale musicale Palmiero Giannetti si esibiranno presso il centro commerciale di Grosseto, regalando alla comunità un pomeriggio all'insegna della musica e della creatività. Vieni a scoprire il talento locale in un contesto incantevole!

GROSSETO "Aurelia in musica" con gli allievi dell’ istituto comunale musicale Palmiero Giannetti. Oggi, a partire dalle 16, il centro commerciale Aurelia Antica si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere un evento speciale dedicato ai giovani talenti dell’Istituto comunale musicale Palmiero Giannetti, di Fondazione Grosseto Cultura. Nel cuore della piazzetta del centro prenderà vita un concerto ricco di emozioni, passione e bravura, dove saranno protagonisti gli allievi della scuola con un repertorio che spazia dal Barocco al contemporaneo, passando per il jazz, il gospel e persino il pop. Ad esibirsi saranno al piano Ludovico Amarena, Jacopo Leotta, Riccardo Abbruzzese, Francesco Nacucchi, Camilla Franci, Andrea Rossi, Chiara Rallo, Marco Fatarella, Ylenia Ponticelli, Veronika Moroni, Bianca Giselle Berretti, Michelangelo Alocci, Aurora Giada Praderio, Brando Alessandri, David Luiz Paun, Darius Nicolae Muresan, Andrea Lentini Campallegio, Gennaro Pisanelli, Alessio Herrera, Chiara Keiko Casamatta, Serena Cirocco. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Aurelia Antica diventa palcoscenico

