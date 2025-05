Lauree in inglese e rincorsa all’IA gli atenei si presentano alle matricole con una nuova sfida

Nella nuova stagione universitaria, le lauree in inglese e la corsa verso l'intelligenza artificiale pongono una sfida innovativa per gli atenei. I decreti attuativi promessi a breve potrebbero ridefinire l'accesso a Medicina, trasformando il panorama accademico e offrendo agli studenti opportunità senza precedenti. L'era dell'istruzione si evolve, aprendo nuovi orizzonti per le matricole.

La grande novità della nuova stagione universitaria è legata ai decreti attuativi, promessi a breve, che dovrebbero riformare in modo strutturale l'accesso a Medicina

