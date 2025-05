L’attacco coordinato ai diritti Lgbt+ e la normalizzazione della censura identitaria

Ideata dall’attivista martinicano Louis-George Tin, celebrata per la prima volta il 17 maggio 2005 con riferimento esplicito alla sola omofobia e istituita ufficialmente a livello europeo il 26 aprile 2007, la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia è osservata in oltre centrotrenta Paesi del mondo. È solo da dieci anni a questa parte che la ricorrenza, a seguito degli espliciti riferimenti alla transfobia e alla bifobia, rispettivamente aggiunte nel 2009 e nel 2015, ha assunto l’attuale denominazione acronimica Idahobit (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia). Come si sa, Louis-George Tin scelse il 17 maggio come data annua di tale ricorrenza per ragioni di natura commemorativa e fortemente simbolica: risale, infatti, al 17 maggio 1990 la decisione dell’Organizzazione mondiale della Sanità di rimuovere dal novero delle malattie mentali l’omosessualità, opportunamente definita «variante naturale del comportamento umano» e «caratteristica della personalità». 🔗Leggi su Linkiesta.it

