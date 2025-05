L' associazione Dino Amadori | Volontariato come fiore all' occhiello della candidatura a capitale della cultura

L'Associazione Dino Amadori si conferma un elemento chiave nella candidatura a Capitale della Cultura, promuovendo il volontariato come valore fondamentale. Recentemente, ha incontrato la deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, e il Vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, in un dialogo che ha sottolineato l'importanza della collaborazione per il futuro culturale della comunità .

L'associazione Dino Amadori ha incontrato la deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, e il Vicesindaco di Forl??, Vincenzo Bongiorno, "in un confronto che si è rivelato un significativo e emblematico momento di dialogo e collaborazione", spiega una nota dell'associazione. Il confronto. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'associazione Dino Amadori: "Volontariato come fiore all'occhiello della candidatura a capitale della cultura"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Memorial Dino Amadori: Torneo di Calcio Under 11 a San Martino in Strada

Come scrive sport.quotidiano.net: A introdurre la presentazione Giovanni Amadori, membro dell’associazione dedicata a suo padre Dino, luminare della lotta contro ... della ricerca scientifica e della promozione del volontariato".

Nel nome di Dino Amadori: "Curiosità in laboratorio, grande umanità coi pazienti: così ha cambiato le cure"

Scrive ilrestodelcarlino.it: "Il prof Dino Amadori è stato un precursore dell’umanizzazione delle cure". Alcuni grandi oncologi e il figlio Giovanni, presidente dell’associazione ... e una per i volontari dell’Istituto ...

Dino Amadori, il ricordo a Corniolo

Si legge su msn.com: Nel quinto anniversario della morte del professor Dino Amadori, domenica 23 ... il presidente dell’Associazione amici e Volontari dello Ior Mario Pretolani, Ilaria Cangini, ricercatrice presso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Instinction: annunciato l'erede spirituale di Dino Crisis

Hashbane, studio neozelandese, ha annunciato Instinction, erede spirituale di Dino Crisis. Nel teaser poco sotto, gli sviluppatori si chiedono se saranno all’altezza della proprietà intellettuale di Capcom.