Lascia un libro prendi un libro | nuovi punti di scambio per promuovere la lettura a Roncade

Il progetto “Lascia un libro, prendi un libro” torna a Roncade il 8 e 9 maggio, grazie alla sinergia tra il Comune e la Biblioteca Comunale. Con nuovi punti di scambio, questa iniziativa mira a promuovere la lettura e a coinvolgere attivamente la comunità, arricchendo l'offerta culturale sul territorio. Un'invito a condividere storie e passioni!

Giovedì 8 e venerdì 9 maggio, il territorio roncadese, grazie alla collaborazione tra il Comune di Roncade e la Biblioteca Comunale, si è arricchito di nuove opportunità di lettura da offrire ai propri cittadini. Il progetto “Lascia un libro, prendi un libro”, che aveva visto il suo primo avvio. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - “Lascia un libro, prendi un libro”: nuovi punti di scambio per promuovere la lettura a Roncade

