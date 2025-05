L’appello di Paci | Donne denunciate ogni maltrattamento

Maltrattamenti fisici, violenze psicologiche, minacce e stalking. Più volte, da quando stavano insieme dal giugno 2024, Peter Pancaldi aveva minacciato e perseguitato l’ormai ex compagna Daniela Coman, che poi ha ucciso presumibilmente nella tarda mattinata di martedì nell’abitazione di Prato di Correggio, dove avevano convissuto. "La sorella della vittima e anche alcune amiche sapevano degli atti persecutori del presunto omicida. Ma purtroppo non ci sono state mai denunce che potevano essere utilizzate per accendere un faro sulla personalità di Pancaldi", ha detto il procuratore capo di Reggio, Calogero Gaetano Paci, a margine della conferenza stampa di ieri mattina al comando provinciale dei carabinieri dopo il fermo dell’uomo accusato del delitto della donna di 48 anni. "L’uomo – ha proseguito Paci – aveva più volte minacciato di aggredire persone che frequentavano la palestra della donna. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

