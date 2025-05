L’appello del maestro Muti a Leone XIV | Basta schitarrate in chiesa ci vuole la musica sacra

Il maestro Riccardo Muti lancia un appello a Papa Leone XIV per valorizzare la musica sacra nelle chiese, cancellando le "schitarrate" e restituendo spazio ai concerti in Vaticano. In un'intervista al Corriere della Sera, Muti denuncia la trascuratezza dell'Italia nei confronti della sua tradizione musicale, sottolineando l'importanza di commemorare figure storiche come Antonio Salieri.

Il maestro Riccardo Muti chiede a Leone XIV di riportare la musica sacra nelle chiese. E i concerti in Vaticano. In un’intervista al Corriere della Sera Muti dice che l’Italia sta trascurando la sua tradizione musicale. Dimenticando, per esempio, i 200 anni dalla morte di Antonio Salieri. «È un grandissimo! Ebbe solo la sfortuna di essere contemporaneo del più grande musicista che l’umanità abbia mai avuto: Wolfgang Amadeus Mozart». Il maestro spiega che Salieri «fu l’ultimo italiano a servire come maestro alla corte degli Absburgo. Fu maestro di artisti di immenso prestigio come Beethoven, Schubert, Meyerbeer, Liszt». Muti e Salieri. Anche se il film Amadeus di Milos Forman l’ha dipinto come invidioso di Mozart (e addirittura fautore del suo avvelenamento: ma Muti precisa che sono tutte frottole), Salieri era «animato da due elementi fondamentali: la devozione e l’umiltà. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - L’appello del maestro Muti a Leone XIV: «Basta schitarrate in chiesa, ci vuole la musica sacra»

