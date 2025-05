Landini in Brianza per i referendum | volantinaggio ai mercati

Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, sarà oggi in Brianza per la campagna referendaria. Dalle 9, parteciperà al volantinaggio nei mercati di Seregno e Brugherio, affiancato dai volontari dei Comitati per il Sì. Alle 12, si sposterà nella sede sindacale di Monza in via Premuda per un confronto diretto con i militanti.

Maurizio Landini in Brianza per la campagna referendaria. Oggi il segretario nazionale della Cgil dalle 9 sarà ai mercati di Seregno e Brugherio insieme ai volontari dei Comitati per il Sì e ai militanti e terrà due brevi comizi. Alle 12, si sposterà nella sede del sindacato in via Premuda a Monza. Il segretario inviterà a scegliere l’abrogazione delle norme, al centro dei suoi interventi "la flessibilità come leva illusoria per la crescita". "Credo – spiega – che chiunque voglia onestamente tracciare un bilancio degli ultimi 25 anni possa constatarlo. Il risultato tangibile è che stiamo assistendo a un’emigrazione significativa di giovani dal nostro territorio". Il segretario chiederà a tutti di non disertare le urne, "il nostro traguardo è arrivare al quorum, che significa mobilitare almeno 25 milioni di italiani. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Landini in Brianza per i referendum: volantinaggio ai mercati

