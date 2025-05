L’analisi di Bruno Vespa | il Papa può essere decisivo per Kiev

Nel contesto del conflitto ucraino, Bruno Vespa analizza l'influenza della posizione del Papa. Roma, 17 maggio 2025 – Il cardinale Robert Francis Prevost si schiera apertamente con il popolo ucraino, mentre Papa Francesco ha mantenuto una certa equidistanza, sperando in effetti pacificatori. Questa divergenza potrebbe rivelarsi cruciale per Kiev e il futuro delle trattative.

Roma, 17 maggio 2025 – “Io sono con il popolo ucraino”. Da cardinale, Robert Francis Prevost aveva distinto nettamente l’aggressore dall’aggredito e da papa ha manifestato con nettezza la propria posizione. Al contrario, Bergoglio, sperando che l’equidistanza avesse effetti benefici, era arrivato addirittura a benedire una ipotetica bandiera bianca. Il cardinale Zuppi, protagonista di una generosa missione per riportare a casa i 18mila bambini ucraini rapiti, fu ricevuto da Biden e Zelensky e a Mosca da una funzionaria di terzo livello. Leone XIV si è detto disponibile a una mediazione sia per l’Ucraina che per Gaza. Il papa non ha divisioni, come osservò Stalin a Yalta, ma la sua ‘moral suasion’ può avere un impatto enorme se gli si prepara un terreno favorevole. Il fallimento dei colloqui di Istanbul dimostra che Putin non ha nessuna intenzione di fermarsi e di restituire all’Ucraina almeno una parte del maltolto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa: il Papa può essere decisivo per Kiev

