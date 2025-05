l americ verso la rinascita nuova proprietà in campo

Nuova vita per l’albergo-fantasma che si staglia sulla Binasca, all’altezza di Carpiano, poco distante dal confine col Pavese: dopo vent’anni di abbandono, per l’ Americ si prospetta una svolta. In disuso da tempo, il complesso ha ora un nuovo proprietario, intenzionato a rilanciarlo mantenendovi le funzioni originarie, ricavandovi cioè un hotel e un ristorante. È questa l’importante novità che riguarda il vecchio polo alberghiero dismesso, tristemente noto per essere diventato, negli anni, teatro di atti vandalici, prostituzione, sversamento abusivo di rifiuti, intrusioni da parte di sbandati e senzatetto. Il comparto è stato ora acquistato, per mezzo milione di euro, da Brija, una multiservizi che opera in svariati settori, dall’edilizia alla cura del verde, e che ha stimato un investimento tra i quattro e i cinque milioni di euro per rimettere in funzione l’hotel e l’annesso ristorante-pizzeria, ristrutturandoli totalmente. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

