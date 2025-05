l ambulatorio solidale novanta i pazienti curati

Sono stati novanta i pazienti visitati nel primo anno di attività dell’Ambulatorio della solidarietà ‘Argia Drudi’ all’interno dell’Opera di Santa Teresa. Di questi, 75 erano uomini e 15 donne, per un totale di 156 visite. "L’ambulatorio – spiega il direttore sanitario Domenico B. Poddie – ha aperto il 2 maggio del 2024 e da allora ogni giovedì è stato in attività. All’inizio era rivolto ai senzatetto, in seguito sono arrivati pazienti prevalentemente, ma non esclusivamente, stranieri, privi di accesso alle prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale". La nazionalità più rappresentata è quella tunisina, con 17 pazienti, seguono l’Italia (12), come il Marocco, 10 dalla Nigeria, ma ci sono anche persone provenienti da Pakistan, Croazia, Gambia, Somalia, Guinea, Romania, Polonia Afghanistan e molti altri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

