Il dibattito sulle fascette IGT sui vini tocca un tema cruciale per il settore, e il gruppo consiliare del PD di Reggio interviene per chiarire la sua posizione. Sottolineano l'importanza della tracciabilità, in risposta alle recenti discussioni emerse durante l'ultima seduta del Consiglio comunale. Condizioni essenziali per la tutela della qualità e della trasparenza nel mercato vinicolo.

Il gruppo consiliare dem di Reggio interviene sulla spinosa querelle delle fascette Igt sui vini. "Riteniamo necessario intervenire dopo l’articolo pubblicato sulla discussione avvenuta durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Reggio in relazione all’etichettatura attuata dal Consorzio di Tutela Vini Emilia. Crediamo sia opportuno dare atto di un passaggio fondamentale del dibattito su una vicenda complessa, che necessita di soluzioni adeguate e non di banalizzazioni, come è solito riportare il consigliere De Lucia nelle proprie, parziali ricostruzioni – scrivono Nando Ganassi e Fausto Castagnetti –. Il gruppo Pd ha presentato un ordine del giorno a firma Ganassi, Ghidoni e Castagnetti, votato da tutta la maggioranza, che ha inteso affrontare la recente misura adottata dal Consorzio a tutela delle sue produzioni di eccellenza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lambrusco e fascette, lo scontro. Il Pd chiarisce la sua posizione: "Giusto garantire la tracciabilità"

