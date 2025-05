Qualche settimana fa aveva preparato una lettera da inviare alla sindaca Ilaria Bugetti "a nome di un gruppo di ex giocatori e simpatizzanti della società calcistica Ambrosiana, che a partire dagli anni ‘50 ha avuto il proprio campo nel quartiere di Santa Maria del Soccorso, campo tuttora esistente seppure in condizioni di abbandono", per poter utilizzare (almeno in via temporanea) il campo che fu dello storico sodalizio di calcio giovanile nato nel 1952 e scomparso qualche tempo fa. E in attesa di eventuali riscontri positivi, l’avvocato Francesco Magnini, uno dei principali sostenitori del progetto "nuova Ambrosiana" (se così possiamo chiamarlo) ha contattato l’Inter chiedendo di supportare la ricostituzione della storica società calcistica pratese. Che con il sodalizio nerazzurro non aveva in comune solo i colori sociali, ma anche il nome. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Ambrosiana rinasce? Lettera anche all’Inter