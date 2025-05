L’ambasciatore e la trattativa difficile | Solo con Putin e Trump si sblocca

L’ambasciatore Gianpaolo Scarante analizza la complessa trattativa tra Russia e Ucraina, evidenziando come solo un incontro tra Putin e Trump possa rappresentare una svolta. Dopo il flop dei negoziati a Istanbul, si nutre la speranza che questo possa riavvicinare le parti e avviare un lungo e difficile processo di dialogo.

La speranza è che il flop di Istanbul possa almeno favorire la ripresa dei contatti fra Russia e Ucraina in futuro. Ma il processo sarà lungo e l'unica prospettiva che potrebbe accorciarlo è che ci sia un colloquio fra Trump e Putin che possa sbloccare la situazione. L'Ambasciatore Gianpaolo Scarante, diplomatico di lungo corso e docente di Teoria e Tecnica della negoziazione internazionale alla facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova, ha spiegato perché per una svolta ci vuole ancora molto tempo. Ambasciatore Scarante, nulla di fatto fra Russia e Ucraina a Istanbul. "Se dovessi sintetizzare, direi che la montagna ha partorito un topolino. Ma di questi tempi anche un topolino può essere importante. Se si fossero incontrati Putin, Zelensky e Trump avremmo potuto parlare di svolta.

