E' un ventenne nato e residente a Cesena, ma straniero di seconda generazione, il presunto responsabile del raid che seminò il terrore a Borello all'alba del 22 gennaio scorso. E' stato arrestato nel corso di un'operazione congiunta dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena e degli agenti del Commissariato di Cesena. Contro di lui diverse accuse per rapina e tentata rapina aggravate in concorso, porto abusivo e aggravato di strumenti atti a offendere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione dell'obbligo di permanenza notturna in casa previsto da provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Gli investigatori erano sulle sue tracce fin dal raid consumato con tre rapine in serie. Prima l'agguato a un autista che consegnava i prodotti da forno al bar.

L'alba di terrore a Borello. Un ventenne finisce in manette per le rapine ai passanti e alla barista