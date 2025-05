Imola 1985, Imola 2025. Quarant’anni dopo, è persino doveroso sottrarre all’oblio la memoria di un week end speciale. Per un doppio motivo. Per la prima volta sul circuito del Santerno un certo Ayrton Senna conquistò la pole position, la seconda della sua carriera. E per l’ultima volta Elio De Angelis si aggiudicò un Gp. Curiosamente, il brasiliano e il romano erano compagni di squadra. Entrambi difendevano i colori della mitica Lotus, all’epoca spinta dal turbo Renault. Ma andiamo con ordine. La cronaca. Il Gran Premio di San Marino 1985 è stata la terza prova della stagione del Campionato mondiale di Formula 1. Si è corsa domenica 5 maggio 1985 sul Circuito Dino Ferrari di Imola. La gara è stata vinta dall’italiano Elio De Angelis su Lotus-Renault; per il vincitore si trattò del secondo, e ultimo, successo nel mondiale. 🔗Leggi su Quotidiano.net

L'alba del grande Ayrton. Nel 1985 una pole da urlo. Poi trionfò De Angelis