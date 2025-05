ladri alla gls svuotate due casseforti

Hanno scavalcato la recinzione e forzato una finestra per entrare nel capannone, dirigendosi subito negli uffici dove c’erano due casseforti che hanno quindi aperto, tagliandole con un flessibile, per svuotarle dell’intero contenuto, in totale circa 10mila euro in contanti. Ma prima avevano anche rotto le telecamere della videosorveglianza interna, che hanno fatto in tempo solo a registrare l’arrivo di tre uomini incappucciati. Un furto mirato e che pare ben studiato quello messo a segno nella notte tra giovedì e ieri alla logistica Gls di Vigevano, in Strada del Porto. Il colpo è stato scoperto solo all’arrivo per la riapertura di ieri mattina, un quarto d’ora circa prima delle 7, quando sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini. I ladri non erano evidentemente interessati ai pacchi di merci in transito nella logistica, non sono neppure entrati nelle zone dei magazzini, ma hanno concentrato la loro azione negli uffici, dove forse sapevano che c’erano le casseforti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

