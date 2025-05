L’accordo tra il manager e FNM | Uno schiaffo ai pendolari lombardi la buonuscita da 12 milioni a Piuri

Fa discutere l’ammontare della buonuscita riservata da FNM a Marco Piuri, che dal 15 giugno non sarà più direttore generale della società controllata dalla Regione Lombardia e solo lo scorso febbraio aveva perso la carica di amministratore delegato di Trenord, l’azienda ferroviaria controllata di nuovo dalla stessa Regione proprio attraverso FNM, che ne detiene il 50%, nonché dalle Ferrovie dello Stato, che ne detengono l’altra metà attraverso Trenitalia. Come già riportato, dopo aver ceduto il passo in Trenord ad Andrea Severini, Piuri sarà presto sostituito da Monica Giuliano nel ruolo di direttore generale del Gruppo e a fine incarico riceverà una buonuscita di 1,2 milioni di euro, così suddivisi: 880mila euro saranno corrisposti come incentivo all’esodo, 150mila euro saranno pagati per una consulenza valida fino al 31 dicembre 2026, altri 150mila euro sono previsti per il patto di non concorrenza e, infine, ecco 20mila euro garantiti a Piuri a seguito di alcune rinunce. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

