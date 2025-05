Dal pomeriggio di venerdì 23 fino alla sera di sabato 24: la biblioteca di Varese ospita la 24 ore del fumetto. Organizzata con Totem, si inserisce nel progetto BiblioHub e propone incontri con autori, laboratori e una sfida creativa. "Un progetto dedicato al fumetto, forma letteraria illustrata a tutti gli effetti – commenta l’assessore alla cultura Enzo Laforgia –. Questo progetto, insieme alla Notte bianca del lettore e alle presentazioni degli autori, dimostra come la biblioteca sia sempre più un luogo vitale di incontro e scambio culturale che abbraccia i diversi modi del comunicare". Cuore dell’evento è la challenge di fumetto: una maratona di creatività che vedrà in gara 14 fumettisti emergenti, impegnati nella creazione di un fumetto in una notte. Inizieranno alle 20.30 di venerdì e dovranno consegnare almeno una tavola entro le 12 di sabato. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ventiquattro ore del fumetto. Incontri con gli autori e sfida creativa